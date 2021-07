Pranzo speciale da PizzAut: azienda brianzola paga con assegno da 10mila euro

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Alessandra Sala)

Pizzaut esterno (Foto by Alessandra Sala)

Un nuovo importante riconoscimento per il lavoro dei ragazzi di PizzAut e il valore del progetto inventato da Nico Acampora: in settimana un’azienda brianzola, di Nova Milanese, al termine di un pranzo di lavoro nel ristorante di Cassina de’ Pecchi ha lasciato un assegno di 10mila euro per sostenere le attività inclusive di PizzAut Onlus.

È successo il 29 Luglio, un giorno speciale per Acampora: “Quando il giorno del tuo compleanno un’azienda importante viene a mangiare da PizzAut e paga il conto con una donazione di 10.000 euro per sostenere le attività inclusive di PizzAut Onlus. Dovrei fare il compleanno tutti i giorni. Grazie Spirax Sarco e Gestra, imprese con il cuore nel sociale”.

Nei giorni scorsi in visita anche il vescovo Monsignor Raimondi, don Luca che in Brianza è stato parroco a Bernareggio, Sulbiate e Aicurzio, e anche di Desio ed era già stato ospite dell’inaugurazione impartendo la benedizione alla pizzeria.

“Il Vescovo Si è intrattenuto con Andrea, cameriere speciale, a parlare di Angeli, di Paradiso e del senso della vita”, ha fatto sapere Acampora.

