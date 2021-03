“Pranziamo assieme” a Bernareggio: menù completo a 10 euro e la possibilità di lasciare il “sospeso” a persone in difficoltà Iniziativa del Comune e Sodexo in vista della Pasqua: il pranzo ,domenica 28 marzo, su prenotazione, verrà consegnato a domicilio. «Proponiamo ai partecipanti di contribuire all’iniziativa donando il pranzo ad una o più persone»

A Bernareggio domenica 28 marzo si potrà gustare un pranzo di qualità, a prezzo sostenibile, in tutta sicurezza. Il comune e Sodexo ripropongono infatti “Pranziamo assieme”: “L’emergenza sanitaria non è ancora finita, ma condividiamo - almeno simbolicamente - un pranzo in prossimità della Pasqua - si legge in un comunicato dell’amministrazione -. Torniamo a collaborare con Sodexo per arrivare a casa dei cittadini di Bernareggio con un menù completo”.

I cittadini hanno tempo fino al 20 marzo per prenotare. A casa loro, al prezzo di 10 euro, verrà consegnato il pranzo con un menù che prevede: gnocchi alla romana, torta salata ricotta e spinaci, tris di verdura, crostata e pane.

L’iniziativa prevede inoltre una novità: “Ispirandoci all’antica tradizione napoletana del caffè “sospeso”, proponiamo ai partecipanti di contribuire all’iniziativa donando il pranzo ad una o più persone in difficoltà della nostra comunità. - continua il comunicato -. Basterà indicare il numero di pasti da donare e saldare anche per questi in sede di pagamento. Garantiremo la consegna del pasto “sospeso” che sarà donato in forma assolutamente anonima, come nello spirito dell’iniziativa. Sarà un gesto di generosità e vicinanza che in questo periodo complicato scalderà il cuore di chi lo fa e di chi lo riceve”. Per chiarimenti e assistenza contattare 366 6708669 da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 16.

