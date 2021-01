Potenziamento bus per la ripartenza delle lezioni in presenza: l’elenco delle linee della Brianza interessate Anche Trenord mette a disposizione 2125 corse in Lombardia, 1619 treni che raggiungono la città di Milano, 180 bus di rinforzo e una comunicazione mirata a bordo, nelle stazioni e sui canali online dell’azienda per viaggiare sicuri

Con la riapertura delle scuole superiori parzialmente in presenza, da lunedì 25, l’Agenzia per il Trasporto pubblico locale ha annunciato un potenziamento delle linee autobus scolastiche (31 nuovi mezzi in servizio giorni feriali; 186 corse aggiuntive per servizi scolastici; 2.482 km aggiuntivi di servizio giorno feriale) della Brianza, ecco quelle interessate:

Linee potenziate: z 202 Monza D’Annunzio – Monza Cimitero; z 206 Monza Della Robbia - Monza Osp. S. Gerardo; z 204 Vedano Cimitero - Muggiò Taccona Nenni; z 321 Trezzo s.A. - Monza S. Anastasia - Monza P.ta Castello FS; z 314 Monza P.ta Castello FS - Cavenago via Roma; z 208 Arcore Stazione FS - Monza S. Fruttuoso; z 315 Gorgonzola M2 - Vimercate Omnicomprensivo; z 319 Ronco B. Mandelli - Vimercate Autostazione; z 318 Vimercate Omnicomprensivo - Usmate V. Loc. Velate Verdi; z 323 Vimercate Autostazione - Cologno Nord M2; z 320 Arcore loc. Bernate - Vimercate Omnicomprensivo; z 312 Gessate M2 - Vimercate Omnicomprensivo Z313; z 313 Cornate Loc. Colnago De Amicis - Merate Italia; z 111 Saronno FN – Solaro – Limbiate - Varedo FN - Bovisio - Desio; z 115 Saronno FN - Solaro - Ceriano L. - Cesano M. FN - Seveso FN - Barlassina - Seregno FS; z 116 Cesano Maderno FN - Seregno FS; z 150 Cantù - Cesano M. FN - Milano Comasina M3; z 160 Lentate S/S. Camnago FS - Lazzate - Misinto - Saronno FN; z 161 Saronno FN - Cogliate - Saronno FN [Circolare]; z 163 Lazzate - Cogliate - Cesano M. FN - Limbiate Mombello; z 165 Lentate S/S Camnago FN/FS - Meda; z 166 Lentate S/S Copreno - Camnago FS - Meda - Seregno Istituti; z 203 Monza P.ta Castello FS - Brugherio - Cologno M2; z 221 Albiate - Macherio - Monza - Sesto (M1-FS); z 225 Nova - Cinisello - Sesto M1; z 250 Desio (FS) - Cesano - Limbiate (Pinzano); z 209 Cesano Maderno - Lissone; z 229 Paderno Dugnano - Cinisello Balsamo; z 231 Giussano - Seregno FS; z 232 Besana in Brianza - Desio; z 233 Triuggio - Seregno; z 234 Vedano al Lambro - Muggiò; z 242 Renate - Desio; z 251 Cesano Maderno - Desio.

Anche Trenord, sul fronte treni, annuncia che con ogni giorno 2125 corse in Lombardia, 1619 treni che raggiungono la città di Milano, 180 bus di rinforzo garantisce la massima offerta possibile per la ripresa delle scuole: l’azienda ferroviaria ha potenziato il servizio e le composizioni in modo da offrire 1milione e 41mila posti, circa 21mila in più del 2019.

Ulteriori potenziamenti, per limiti di capienza infrastrutturale e di disponibilità dei mezzi - dicono dalla azienda, sono impossibili, tuttavia, per favorire il rientro degli studenti a scuola in sicurezza è stata realizzato una campagna di comunicazione – allestita a bordo, nelle stazioni e sui canali online dell’azienda – che invita i clienti a utilizzare i mezzi di trasporto pubblico con responsabilità scegliendo, per quanto possibile, soluzioni di viaggio fuori dalle ore di punta.

A bordo resta in vigore il limite di rimpimento del 50% definito dalle Autorità, che sui treni prevede che i passeggeri occupino tutti i posti a sedere, evitando di sostare nei corridoi o negli spazi di salita e discesa. Per organizzare il proprio itinerario in sicurezza, i clienti possono utilizzare la funzione disponibile sull’App Trenord che consente di conoscere in tempo reale il livello di riempimento del treno in arrivo.

Come avviene dall’inizio dell’emergenza, proseguono le attività quotidiane di sanificazione straordinaria dei convogli, svolte di giorno nei tempi di sosta dei mezzi presso le principali stazioni di Milano e di notte nei depositi ferroviari.

Le informazioni sul servizio sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

