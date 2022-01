Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Massimiliano Rossin)

Il panorama di Vimercate (Foto by Massimiliano Rossin)

Popolazione femminile, nel 2021 a Vimercate c’è stato il sorpasso Al 31 dicembre 2021 le femmine erano 13.443 e 12.591 i maschi. In generale c’è stato un calo dei residenti, stranieri compresi. Meno nascite e decessi.

Raffrontando i dati demografici di Vimercate tra il 2020 e il 2021 emerge anno su anno una inversione di tendenza con, nel 2021, una predominanza di quote rosa. Nel 2020 c’erano 12.599 femmine e 13.526 maschi, mentre al 31 dicembre 2021 le femmine sono 13.443 e 12.591 i maschi. A livello assoluto invece cala il numero dei residenti. Nel 2020 abitavano in città 26.125 persone, mentre nel 2021 sono 26.034. Inoltre sono in decremento anche gli stranieri che nell’anno da poco concluso si attestano a quota 2550, mentre nel 2020 erano 2620.

Nel dettaglio la popolazione straniera vimercatese è suddivisa per Paese d’origine principalmente tra Romania 473; Albania 344, Marocco 269, Ecuador 205, Perù 165, Egitto 81 e Filippine 57.

Continua il trend verso il basso delle nascite che nel 2021 si è fermato a 180 (96 fiocchi azzurri e 84 fiocchi rosa) rispetto alle 200 di 12 mesi prima (di cui 99 maschi e 101 femmine). Scendono di quasi 300 unità i decessi. Nel 2020 erano stati 1132 i vimercatesi scomparsi, mentre nel 2021 sono stati 859. Numeri questi ultimi condizionati certamente anche dall’emergenza Covid, che due anni fa ha avuto un peso ancora più rilevante rispetto al 2021.

Infine un segno positivo lo si registra nei numeri in ascesa dei matrimoni anche se non in maniera esponenziale. Nel 2020 sono state 55 le coppie che si sono dette sì all’altare o a Palazzo Trotti di cui nello specifico 17 a rito religioso e 38 a rito civile, mentre nel 2021 sono state ben 73 di cui 31 a rito religioso e 42 a rito civile.

