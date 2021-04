Pollice verde a Villasanta: 50 nuovi alberi e adesso il conto sale a quasi 2.900 Le nuove piante sostituiscono alberi morti e rimossi nel tempo e ripristinano le simmetrie in piazze e viali cittadini. Tutte le alberature del comune sono censite e hanno un codice identificativo che permette di monitorarle.

Villasanta ha 50 nuovi alberi sul territorio. Nelle scorse settimane sono state effettuate le piantumazioni previste dall’appalto della gestione del verde pubblico (per un valore totale di circa 7.500 euro). Tali essenze vanno ad aggiungersi alle 2.846 già presenti sul territorio, tutte censite dalla ditta appaltatrice e dotate di un codice identificativo. Le nuove piante sostituiscono alberi morti e rimossi nel tempo e ripristinano le simmetrie in piazze e viali cittadini.

In particolare sono stati messi a dimora: 18 carpini, nel parcheggio del cimitero comunale, 21 aceri in via Vercesi e via Marinetti, 7 magnolie tra il Giardino delle Rimembranze e il Giardino dei Giusti, 2 nandine nel giardino del Municipio, un abete nel parco Rodari, donato dall’associazione Officine Samovar che lo avevano addobbato per l’esposizione in villa Camperio a Natale. Qualche settimana fa erano sbocciati i bulbi nei prati che collegano piazza Europa a piazza Martiri della Libertà.

