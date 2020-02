Polizia sulla provinciale a Carnate: in una notte decurtati 120 punti dalle patenti

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ottanta veicoli controllati, tredici patenti ritirate, un totale di 120 punti decurtati dalle patenti. È il bilancio della notte di controlli che tra sabato e domenica ha visto impegnate sette pattuglie della polizia di Stradale di Lecco e Monza sulla provinciale tra Carnate e Lomagna. Tra mezzanotte e le sei del mattino gli agenti hanno controllato il traffico da e verso Lecco per verificare eventuali casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con il supporto dell’apparecchiatura Drugtest 5000 e di una unità mobile con personale medico della polizia sul posto.

Due uomini sono risultati positivi alla marjuana, con conseguente ritiro cautelativo della patente, in attesa degli esami che saranno eseguiti da parte del Centro Ricerche di Laboratorio e Tossicologia Forense della Polizia di Stato di Roma. Degli altri conducenti controllati, nove sono risultati positivi all’alcoltest e sanzionati, tre in via amministrativa e sei denunciati all’autorità giudiziaria, tutti con conseguente ritiro della patente.

Nei controlli sono cascati anche due cittadini extracomunitari con patente estera non valida in Italia; sequestrata anche un’auto senza assicurazione e revisione biennale.

