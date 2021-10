Polizia Stradale di Monza e Brianza: velocità eccessiva, tolti 60 punti patente solo nel week-end Gli agenti hanno anche rilevato sei incidenti sulla Statale 36 e nelle Tangenziali e denunciato due automobilisti per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno dei quali ha causato un sinistro stradale.

Si schiaccia troppo il pedale dell’acceleratore: nel corso del fine settimana gli agenti della Polizia stradale di Monza e Brianza hanno tolto oltre 60 punti dalle patenti di automobilisti fermati e contravvenzionati per eccesso di velocità. Sempre nel week-end gli agenti della Stradale hanno rilevato sei incidenti stradali, alcuni con lievi lesioni per i coinvolti, due avvenuti lungo al Strada Statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” gli altri sulle tangenziale Nord (A52) ed Est (A/51).

Sono infine stati denunciati in stato di libertà due conducenti per guida in stato d’ebbrezza. Uno - dicono dalla Stradale - ha causato un incidente stradale: l’accertamento del tasso alcolemico è avvenuto presso una struttura sanitaria ed è stato riscontrato che aveva un valore di oltre 3 volte il consentito. Il secondo è stato sottoposto a controllo tramite l’apparecchiatura etilometrica in dotazione alla pattuglia ed è stata accertato un valore di poco superiore al doppio consentito.

