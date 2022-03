Polizia di Stato a Nova Milanese: controllate 141 persone, bar, un ristorante e un centro scommesse Agenti, insieme a personale della Polizia locale, nelle zone “calde”: sanzionati un avventore privo di Green pass e il titolare del bar che ha l’obbligo di vigilanza oltre che un automobilista senza documenti assicurativi.

Controlli straordinari disposti dal questore di Monza e Brianza Marco Odorisio, nella serata di martedì 8 marzo, a Nova Milanese con personale della Questura e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia locale. Interessate via Venezia, via Favaron, piazza Salvo d’Acquisto, via Locatelli e via Diaz dove sono state controllate 141 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, 3 veicoli, 5 bar, un ristorante e un centro scommesse.

All’interno di uno degli esercizi pubblici è stato sorpreso un cittadino privo di Green pass ed è stato sanzionato insieme al titolare che ha l’obbligo di vigilanza e controllo sulla clientela. Inoltre è stata elevata una sanzione a un automobilista per la mancanza dei documenti assicurativi dell’auto.

Nei prossimi giorni le attività di controllo proseguiranno anche in altri comuni della Provincia.

