Politica: Lesmo Amica ha scelto Francesco Montorio per il dopo Antonioli Lesmo Amica ha scelto il suo candidato sindaco: è Francesco Montorio, 61 anni, e tenterà di raccogliere il testimone di Roberto Antonioli. Alle urne si profila una corsa a quattro.

Lesmo Amica ha scelto il suo candidato sindaco. Si tratta di Francesco Montorio, 61 anni, assicuratore di professione, laureato in giurisprudenza e residente a Lesmo dal 2000. Sarà lui a provare a raccogliere l’eredità amministrativa di Roberto Antonioli ribaltando un po’ tutti i pronostici.

Sembrava infatti che la lista civica potesse scegliere come candidato sindaco l’attuale assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Adamino o il collega al Bilancio Pino Franchini.

Proprio il vicesindaco Franchini raggiunto telefonicamente sull’argomento ha spiegato che «la nostra scelta è frutto di un processo condiviso con tutti i componenti del nostro gruppo».

Montorio se la vedrà con una nutrita lista di candidati alla fascia tricolore che spazia dall’ex borgomastro Marco Desiderati, al leader di Lesmo al Centro Luca Zita con il sostegno anche di Fratelli d’Italia e Tino Ghezzi di Idea Lesmo. Una potenziale corsa a 4 come non si vedeva da decenni a Lesmo per governare il paese chiamato alle urne a fine maggio. Per gli elettori c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

