Polemica sul 25 aprile a Veduggio con Colzano: «Discorso del sindaco colmo di revisionismo» Polemica a Veduggio con Colzano per il discorso pronunciato dal sindaco in occasione del 25 aprile. L’Anpi: «Colmo di revisionismo storico».

Il discorso del sindaco di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi, in occasione della celebrazione del 25 aprile di fronte al monumento dei caduti, è stato “colmo di revisionismo storico”. Così lo hanno definito la sezione Anpi Triuggio e Alta Brianza Est e l’Anpi provinciale di Monza e Brianza, che si sono espresse in dissenso attraverso un comunicato stampa.

”Non condividiamo il discorso che il sindaco di Veduggio con Colzano ha tenuto durante le celebrazioni organizzate di fronte al monumento dei caduti - scrivono - Dopo aver ringraziato l’Anpi per la presenza di un proprio rappresentante si è gettato in un discorso colmo di revisionismo storico che macchia in maniera indelebile una giornata che dovrebbe essere dedicata al rispetto, al ricordo e alla celebrazione del sacrificio che uomini e donne partigiane hanno compiuto per consentire alla democrazia di prevalere e alla libertà di divenire parte delle nostre vite”.

L’associazione partigiani ha voluto ricordare a Dittonghi “che c’è chi ha combattuto dalla parte giusta e chi no. Le ricordiamo che la parte giusta ha prevalso e ha permesso di costruire una Repubblica democratica. La invitiamo a riflettere su cosa sarebbe successo nel suo Comune, in Brianza, nel mondo intero se i nazifascisti avessero prevalso”.

La rappresentante di Anpi presente, Silvia Papini che è vicepresidente della sezione Triuggio e Alta Brianza Est, “è restata per rispetto dei cittadini e del significato di questa giornata e di questa celebrazione mantenendo il silenzio, come da accordi presi preventivamente, pur nella sconcerto difronte alle parole pronunciate dal sindaco Dittonghi”.

Anpi ringrazia i cittadini che hanno espresso solidarietà e promette, appena la condizione pandemica lo permetterà, di tornare a Veduggio con Colzano per incontrare i cittadini.

