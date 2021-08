Pochi iscritti, a Carnate niente post scuola alle primarie Né post scuola alle primarie, né mensa alle medie nei giorni in cui non è previsto il rientro: lo ha stabilito il comune di Carnate per il basso numero di iscritti.

Poche iscrizioni, a Carnate niente servizio post scuola. A comunicarlo l’amministrazione comunale e il sindaco Daniele Nava, durante la consueta newsletter settimanale: “Non saranno attivati i servizi di post scuola primaria e la mensa per la scuola secondaria di primo grado nei giorni di non rientro didattico, in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti - si legge -. Per i servizi di pre e post scuola infanzia, essendo ancora in atto la suddivisione in bolle, non ci sono spazi sufficienti ed adeguati per poter predisporre il servizio in sicurezza”.

Sono invece ancora aperte le iscrizioni al servizio di pre scuola primaria e il bando per le borse di studio 2019/2020. I moduli sono disponibili sulla pagina ufficiale del Comune di Carnate, e per qualsiasi informazione resta a disposizione l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 039 6288245.

