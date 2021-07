Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Plastic free, sei sacchi di rifiuti nel centro di Monza. Poi patto di collaborazione col Comune insieme a Corrocolguanto I segugi dei rffiuti protagonisti nel fine settimana: Plastic free e Corrocolguanto hanno siglato due patti di collaborazione col Comune. Prima i volontari in maglia blu hanno raccolto sei sacchi di rifiuti tra Villa reale e centro di Monza.

Nemmeno il centro storico, il salotto di Monza, si salva dai rifiuti gettati a terra. Lo sanno bene i volontari di Plastic Free che sabato mattina, prima di firmare il Patto di collaborazione con il Comune di Monza hanno percorso l’area fra viale Petrarca e Regina Margherita e il centro fino all’Arengario. Divisi in tre gruppi di una decina di persone ciascuno, gli instancabili “nemici” dei rifiuti, molti dei quali giovanissimi, hanno raccolto in meno di tre ore sei sacchi di pattume vario oltre a cinque bottiglie piene di mozziconi.

Plastic free Monza - foto da Facebook

Come dei segugi i volontari, facilmente individuabili per la loro maglietta blu griffata “Plastic Free”, non hanno tralasciato alcun angolo ripulendo persino la Fontana delle Rane (che qualcuno chiama anche della sirenetta) all’ombra dell’Arengario e la piazza san Pietro Martire sotto gli occhi della statua di Mosè Bianchi.

A mezzogiorno, insieme agli altri volontari “pulitori” di Corrocolguanto”, Plastic Free ha siglato un patto total green con l’amministrazione comunale monzese, rappresentata dagli assessori Martina Sassoli e Andrea Arbizzioni, per portare avanti le proprie azioni di sensibilizzazione. “Ora per i rifiuti a Monza non c’è più scampo” hanno chiosato soddisfatti i volontari dei due gruppi.

