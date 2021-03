PizzAut cerca un cameriere: una brava persona che conosca i cartoni animati (e che ha bisogno di un lavoro) PizzAut si prepara ad aprire la vera pizzeria dopo l’esperienza del food truck e cerca un cameriere per la sala. I requisiti sono speciali: una brava persona, con conoscenza dei cartoni animati, che abbia bisogno di lavorare.

PizzAut cerca un cameriere, anzi una brava persona che conosca i cartoni animati (e ha bisogno di un lavoro). L’annuncio è stato pubblicato nella mattinata di domenica 21 marzo in vista dell’apertura del ristorante che rappresenta il principale punto di approdo dell’associazione in cui lavorano persone con autismo (o disturbi dello spettro autistico).

Il fondatore Nico Acampora sottolinea che l’offerta vale per tutti, anche “i cossiddetti neurotipici o normaloidi, come li chiamo io” e avverte subito: “Non stiamo cercando solo un Bravo Cameriere, ma una Brava persona” perché la prossima pizzeria di PizzAut avrà bisogno di una staff con sensibilità non solo professionale. E allora qualcuno che sappia ascoltare chi non parla, che conosca i cartoni animati, che sia inclusiva, paziente e dinamica, che abbia esperienza nel campo e che, in una volta, sia attenta alle regole come alle eccezioni. Ecco tutti i requisiti:

Con un post scriptum: “Daremo la preferenza a persone a lavoratori in Naspi o in cassa integrazione, uomini o donne con figli a carico. ( a chi ha tutte le caratteristiche richieste, ma anche più bisogno di altri)”. Per candidarsi occorre mandare il curriculum a Nico Acampora all’indirizzo email [email protected].

