Mezzago: illuminazione bosco in città (Foto by Marco Testa)

Più illuminazione e sicurezza a Mezzago: è la volta del “Bosco in città” Dopo la ciclopedonale nel parco tra via XXV Aprile e via Brasca e quella che dal cimitero porta verso i sentieri del parco PANE, lampioni attivati anche nel parco cittadino. Il Comune: «Più visibilità e semplificate le attività di monitoraggio e presidio»

La notte di Mezzago è sempre più “illuminata”. Proseguono infatti gli interventi di ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica in alcune delle zone più sensibili del paese.

Nelle scorse settimane erano entrati in funzione i lampi sulla pista ciclopedonale nel parco tra via XXV Aprile e via Brasca e su quella che dal cimitero porta verso i sentieri del parco PANE. Martedì 2 marzo invece l’interruttore è stato acceso nel “Bosco in città”: «È iniziata l’attività di illuminazione del Bosco in Città, che proseguirà anche nei prossimi giorni - spiega l’amministrazione comunale -. Grazie a questo intervento viene migliorata la visibilità dell’area nelle ore serali e notturne, semplificando inoltre le attività di monitoraggio e presidio della zona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA