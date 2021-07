Pioggia di multe in viale Lombardia a Brugherio: sospese fino a settembre quelle relative al cambio di corsia Dopo le polemiche il Comune di Brugherio ha deciso di sospendere fino a settembre le infrazioni rilevate dal nuovo semaforo di via Lombardia relative al mancato rispetto della segnaletica orizzontale. Un periodo in cui saranno effettuate verifiche tecniche.

Sono sospese fino a settembre le infrazioni rilevate dal nuovo semaforo di via Lombardia a Brugherio relative al mancato rispetto della segnaletica orizzontale. La decisione è stata presa e comunicata dal sindaco Marco Troiani in una nota dopo le numerose proteste sollevate dal sistema attivato all’incrocio con le vie Monza e Vittorio Veneto. Nessun cambiamento invece per quel che riguarda il non rispetto del semaforo rosso.

La sospensione permetterà contestualmente una verifica tecnica supplementare del sistema di rilevazione. Il Comune d’altra parte sottolinea che “gli impianti di recente acquisto, fornitura e installazione sono in possesso dell’omologazione ministeriale per l’accertamento in automatico; prima della loro messa in funzione sono stati per diversi giorni utilizzati in sola modalità di verifica del corretto funzionamento senza sanzionamento, tarati, collaudati e sono state acquisite tutte le certificazioni del caso”.

Sono state numerose le multe recapitate ai brugheresi nelle ultime settimane e altrettante le proteste.

Il Comune per rispondere ai cittadini ha attivato un servizio sul sito istituzionale che consente di verificare le fotografie dell’infrazione commessa.

Durante il periodo di sospensione promuoverà una nuova campagna di comunicazione, “per spiegare le motivazioni delle scelte di acquisto di strumenti a garanzia della sicurezza dei cittadini e delle modalità di rilevamento delle infrazioni alla violazione della segnaletica orizzontale”. E procederà a una “ulteriore implementazione della segnaletica e della cartellonistica di rilevamento delle infrazioni, anche se non imposta dal Codice della Strada”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA