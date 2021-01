Piazza Marconi di Vimercate a misura di bicicletta: si parte dalla stazione dei bus Per ora nuove pensiline ma nei prossimi mesi l’amministrazione Sartini prevede anche la costruzione di una velostazione per le biciclette e la creazione di percorsi per la mobilità sostenibile che interesseranno la piazza

La giunta comunale di Vimercate continua a lavorare per dare un nuovo volto alla piazza Marconi e incominciare a disegnare percorsi per la circolazione delle biciclette in città. L’amministrazione guidata da Francesco Sartini nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di riqualificazione dell’autostazione di Piazzale Marconi, secondo le indicazioni fornite anche dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile per un importo complessivo stimato 340mila euro che prevede nello specifico nuove pensiline per la stazione dei pullman.

LEGGI Vimercate: le nuove telecamere inquadrano 150mila auto al giorno in ingresso in città

Nei prossimi mesi gli uffici comunali predisporranno anche il progetto definitivo ed esecutivo per realizzare questa parte dell’opera che vedrà anche la costruzione di una velostazione per le biciclette e la creazione di percorsi per la mobilità sostenibile, che l’amministrazione sta portando avanti di pari passo per una ristrutturazione complessiva di tutta l’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA