Piazza Marconi a Vimercate diverrà un hub strategico dei trasporti: nuovo asfalto e marciapiede Piazza Marconi a Vimercate diventerà un hub sempre più strategico per il trasporto pubblico nella zona della Brianza Est. Per questo motivo l’Agenzia regionale dei trasporti ha chiesto al Comune di Vimercate di provvedere a realizzare alcuni interventi migliorativi.

L’Agenzia regionale dei trasporti ha individuato in piazza Marconi a Vimercate, già punto di interscambio di più di 10 linee di trasporto pubblico extraurbano, un nodo di interscambio importate per la Brianza est, un punto sul quale ottimizzare e migliorare i servizi e la fruibilità per i cittadini. Per questo motivo ha richiesto alcuni interventi tra i quali la messa in sicurezza della stazione attraverso la realizzazione di marciapiedi che andranno a migliorare la fruibilità dei cittadini che si recano al piazzale.



Il nuovo marciapiede nell’hub dei trasporti di piazza Marconi



L’amministrazione comunale vimercatese, che con l’ufficio tecnico aveva già previsto un intervento con la riasfaltatura di tutta la zone di interscambio, ha già dato seguito alle richieste con la creazione di una marciapiede (lato ovest) che sarà fruibile a partire da settembre. Sono allo studio altri interventi che saranno realizzati nel 2020 anche in concerto con la visione strategica del PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) che prevede in piazza Marconi la creazione di un hub: un punto centrale del trasporto pubblico locale ed extraurbano.

