Piano Lombardia, fondi regionali per le università: la Bicocca potenzia i sistemi di streaming

Sono otto gli atenei lombardi destinatari di un contributo regionale per potenziare la didattica a distanza e tra questi c’è anche l’Università Bicocca. È di 43,5 milioni lo stanziamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente Fabrizio Sala, destinato a sostenere un piano di innovazione della strumentazione digitale per la didattica a distanza e accordi di collaborazione con le Università pubbliche lombarde. Lo prevedono due delibere che attuano il Piano Lombardia, il programma strategico nato da Regione Lombardia per favorire la ripresa economica dopo l’emergenza Coronavirus.

Gli atenei beneficiari del contributo (in milioni di euro) sono Università degli Studi di Milano (9); Politecnico di Milano (6,8); Università Milano Bicocca (4,4); Università di Pavia (4); Università di Brescia (2,3); Università di Bergamo (1,8); Università dell’Insubria (1,5); Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) Pavia, 196 mila euro.

Obiettivo dello stanziamento è la modernizzazione della strumentazione digitale delle Università, oltre a favorire la didattica a distanza sia in risposta alle restrizioni dovute alla recente pandemia da COVID-19 sia come proposta di evoluzione della didattica verso soluzioni di e-learning.

La Bicocca potenzierà in questo senso i sistemi di streaming.

In particolare, i contributi sono a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature, strumentazione digitale e tecnologie per favorire l’attività di didattica a distanza. Sarà possibile riconoscere anche le spese che le Università hanno già sostenuto per questo obiettivo a partire dal 4 maggio 2020, data in cui è stato approvato il Piano Lombardia. Le risorse saranno a disposizione delle Università nel 2021.

«Una iniezione di liquidità fondamentale per le nostre Università in un contesto in cui la didattica a distanza è sempre più importante - commenta il vicepresidente regionale e assessore all’Innovazione con delega all’Università Fabrizio Sala - Un supporto che fa parte del Piano Lombardia per aiutare docenti e studenti con nuove attrezzature innovative e di qualità. Innovazione e Ricerca svolgono infatti un ruolo ancora più cruciale grazie alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in modo concreto alle sfide da affrontare. Un plauso alle nostre Università che hanno reagito con grande prontezza ed efficacia al momento difficile che stiamo attraversando».

«Milano-Bicocca con i fondi del Piano Lombardia - commenta la Rettrice dell’Università Milano Bicocca Giovanna Iannantuoni - punta a potenziare i sistemi di streaming in diretta per le lezioni e le esercitazioni nei laboratori informatici, un servizio che si andrà ad aggiungere a quelli già offerti dall’Ateneo. In tutte le aule del Campus è da tempo operativa una strumentazione tecnologica che durante l’emergenza Coronavirus ha permesso di garantire da subito la didattica a distanza. Gli interventi da realizzare con i fondi erogati dalla Regione Lombardia serviranno dunque a rafforzare e a completare l’offerta dei servizi dell’Ateneo per la digitalizzazione della didattica».

