Petizione ad Arcore per chiedere a Trenord di non chiudere la biglietteria della stazione Petizione online ad Arcore per chiedere a Trenord di non chiudere la biglietteria della stazione ferroviaria. L’ha promossa, online, l’assessore Mollica Bisci.

Una petizione per chiedere a Trenord di tornare sui propri passi ed evitare la chiusura della biglietteria della stazione di Arcore a partire dal prossimo primo aprile. L’ha lanciata sulla piattaforma online Change.org (CLICCA QUI per andare direttamente alla pagina) Roberto Mollica Bisci, assessore della giunta di Rosalba colombo (molto critica nei confronti di Trenord: LEGGI QUI) con deleghe a Pgt, Tutela ambientale e sviluppo sostenibile, comunicazione.

«Una decisione - ha scritto Mollica Bisci - che è stata presa senza coinvolgimento dell’amministrazione comunaIe cittadina e del territorio. Le motivazioni riportate sono deI tutto soggettive e non tengono conto che Ia riduzione deI flusso di utenti / pendolari, nell’ ultimo periodo, è dovuta esclusivamente all’emergenza sanitaria. Inoltre Ia chiusura della biglietteria della stazione farà sì che venga a mancare un importante presidio del territorio a scapito della sicurezza dei viaggiatori in un importante punto di interscambio e dei cittadini arcoresi e che vengano penalizzate le fasce più deboli e meno digitalizzate della popoIazione come anziani e stranieri. Questo potrebbe comportare un aumento di coIoro che non acquisteranno il biglietto favorendo l′abusivismo e l’elusione».

