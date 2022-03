Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Petizione a Triuggio: duecento firme per chiedere più sicurezza sul territorio Con il solo passaparola, a Triuggio, sono state raccolte 200 firme per chiedere all’amministrazione comunale più sicurezza.

Più sicurezza a Triuggio e frazioni. Sono 200 i cittadini residenti che hanno aderito alla raccolta firme organizzata da Davide Corbetta per domandare all’amministrazione un impegno maggiore sul fronte della prevenzione dai furti in appartamento.

«Abbiamo raccolto 200 firme in un mese e mezzo – ha spiegato Corbetta –. Ci siamo basati esclusivamente sul passaparola. Quello che chiediamo è un sistema più ampio di videosorveglianza per monitorare il territorio e una maggior presenza delle forze dell’ordine». I promotori consegneranno in municipio le firme raccolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA