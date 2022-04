Perde il controllo dell’auto e si ribalta: ad Arcore atterra anche l’elisoccorso Incidente stradale ad Arcore in via Battisti: per una donna che ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata è atterrato anche l’elisoccorso. Per fortuna l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.

È atterrato l’elisoccorso ed è anche ripartito in fretta per tornare alla base: è successo intorno alle 12.30 di martedì 5 aprile ad Arcore, in via Battisti per l’allarme scattato in seguito all’incidente in cui è rimasta ferita una donna di 69 anni. Per evitare un ostacolo improvviso, ha perso il controllo dell’auto e ha finito col ribaltarsi. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati anche l’elisoccorso da Como e i vigili del fuoco da Monza.

Col passare dei minuti la gravità si è ridimensionata: la donna è stata accompagnata in codice verde all’ospedale San Gerardo a Monza.

