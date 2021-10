Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Per un mese scarica abusivamente rifiuti a Capriate: usa un furgone intestato a un lesmese È stato pizzicato e sanzionato dalla polizia locale: da un mese per tre volte alla settimana, rigorosamente di notte, scaricava 4, 5 sacchi di rifiuti nel parcheggio del cimitero. Le telecamere l’hanno incastrato.

Ormai sembra fosse diventata una abitudine: tre volte alla settimana, di notte, da circa un mese, scaricava dal suo autocarro intestato a un italiano residente a Lesmo, 4, 5 sacchi di immondizia e poi si allontanava. Un reato ripreso dalle telecamere e il responsabile, è stato sanzionato, 250 euro. È accaduto a Capriate San Gervasio.

Lo scaricatore di rifiuti è stato pizzicato dalla Polizia locale intercomunale di Brembate-Capriate San Gervasio e Boltiere. Il luogo prescelto, un parcheggio vicino al cimitero comunale di Capriate, sempre attorno alle 2, 3 di notte. In corso di valutazione se sia applicabile nei confronti dell’uomo una ulteriore sanzione di 600 euro, prevista dalle normative in materia ambientale. Nel caso poi da accertamenti in corso emergesse che lo smaltimento sia legato a una attività di tipo artigianale o commerciale il responsabile rischia anche una denuncia penale.

