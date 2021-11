Per il cervo nascosto nel Parco di Monza arrivano gli esperti dallo Stelvio. «Se lo avvistate non spaventatelo e avvisate la Reggia» Sono arrivati degli esperti dallo Stelvio per cercare di catturare il cervo che, da giorni, si nasconde dentro il Parco di Monza. L’invito della Reggia: «Se lo avvistate non spaventatelo e avvisateci immediatamente».

Dopo giorni di latitanza il cervo che dallo scorso 2 novembre vaga per il parco di Monza è stato di nuovo avvistato. Il suo profilo è stato catturato (solo quello per ora) dalle telecamere interne di sicurezza del parco. È la conferma che l’animale, in fuga da quattro giorni almeno, si trova ancora all’interno delle mura del parco. E così il Consorzio Villa reale e Parco di Monza ha deciso di lanciare un appello a chiunque dovesse avvistarlo. «Segnalate la presenza dell’animale, il giorno, il luogo e l’ora dell’avvistamento via mail contattando direttamente il Consorzio all’indirizzo: [email protected], o anche attraverso i canali social della Reggia, Facebook e Instagram. Si invitano tutti i fruitori del parco a non avvicinarlo e a tenere gli animali rigorosamente al guinzaglio per non spaventare il cerco», precisano dal Consorzio.

L’intento è quello di riuscire a catturare il cervo per riportarlo in un ambiente a lui più consono. Per riuscire a intercettare l’ungulato, un giovane maschio di quasi due metri, sono stati coinvolti anche gli esperti del Parco nazionale dello Stelvio, contattati attraverso Regione Lombardia. Dunque le ricerche sono riprese, condotte con il supporto operativo della Polizia provinciale di Monza Brianza e del’Ats di Monza.

L’ipotesi più probabile è che l’animale sia entrato dalla zona di San Giorgio (Biassono), scavalcando le mura del parco. È stato avvistato poi tra l’autodromo e il golf e anche in zona viale Cavriga. Le immagini catturate con un telefonino da un passante hanno fatto il giro dei social, suscitando la curiosità da parte dei frequentatori del parco, che si sono messi sulle tracce del cervo.

«È un animale molto spaventato – spiega Corrado Beretta del Consorzio Villa reale e parco di Monza – il fatto che non si mostri di giorno ma che esca solo di notte significa che è riuscito a trovare un posto tranquillo dove nascondersi per fuggire dalla gente e dagli animali, per uscire poi solo di notte in cerca di cibo. E infatti è stato filmato proprio di notte. È probabile che sia arrivato fin qui da nord, dalla zona del Parco Valle Lambro, in cerca di cibo. È un fenomeno anomalo, significa che nel suo ambiente naturale non riesce più a trovare cibo a sufficienza. Questo è successo ultimamente anche in altri territorio della Brianza: a Montevecchia hanno avvistato due lupi e i cinghiali a Casatenovo».

