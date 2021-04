Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Per i “Giovedì d’autore” di Albiate arriva su Zoom Nicolò Cafagna Sarà Nicolò Cafagna, autore del libro “Diverso da chi?” il prossimo protagonista dei “Giovedì d’autore” di Albiate.

Usa l’ironia per combattere pietismo ed abbattere le barriere invisibili che isolano i disabili. Un autore speciale per i “Giovedì d’autore” dell’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate. L’appuntamento è per giovedì 15 aprile, alle 21, sulla piattaforma Zoom (link sulla pagina Facebook dell’associazione).

La copertina del volume

Ospite sarà Nicolò Cafagna, il giornalista che per Il Cittadino di Monza cura la rubrica personale “Diverso da chi?”, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “Diverso da chi? Storie a rotelle e ironia senza freni”. Un viaggio dissacrante tramite gli occhi del protagonista affetto dalla distrofia muscolare di Duchenne. Obiettivo del libro è abbattere i troppi tabù che aleggiano intorno alla disabilità e le barriere invisibili che distanziano le persone disabili dalla società. La prefazione del libro è curata da Marco Cappato.

