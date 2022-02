Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Davide Perego)

pedemontana svincolo como (Foto by Davide Perego)

Pedemontana, venerdì 18 il vertice in provincia dei sindaci brianzoli Fissata la data dell’incontro con il presidente Luca Santambrogio e il vice presidente Riccardo Borgonovo. Il sindaco di Vimercate: «Ascoltaremo la posizione della Provincia sulle criticità dell’opera». Regione: attesa una risposta dell’assessore Terzi per una eventuale partecipazione.

Decisa la data del vertice tra la Provincia e i tutti i Comuni brianzoli per parlare di Pedemontana. I sindaci sono attesi nel palazzo di via Grigna a Monza venerdì pomeriggio 18 febbraio dal presidente Luca Santambrogio e dal suo vice Riccardo Borgonovo.

«Saremo presenti al vertice – ha affermato il sindaco di Vimercate Francesco Cereda – per ascoltare la posizione della Provincia e cercare di portare avanti tutti insieme quelle che sono le criticità dell’opera che coinvolge tutto il nostro territorio nel senso più ampio del termine. Siamo curiosi di capire se intorno al tavolo saranno presenti anche dei tecnici provenienti dalla Regione Lombardia o da Pedemontana».

Proprio su questo tema si era generata una certa polemica tra le diverse forze politiche nei giorni scorsi, intanto Cereda ha nuovamente sollecitato l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Claudia Terzi per avere un incontro con i Comuni della Brianza Est per approfondire in particolare la tratta D di Pedemontana che interessa l’area del Vimercatese. Su questo versante si attende un riscontro dal Pirellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA