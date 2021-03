Pd Monza e Brianza e sindaci del centrosinistra: incontro streaming sulla campagna vaccinale in provincia Appuntamento giovedì 1 aprile dalle 18 sulla pagina Facebook istituzionale, presenti anche Vincenzo Di Paolo, capogruppo in consiglio provinciale, Gigi Ponti, consigliere regionale e Cherubina Bertola, presidente Pd di Monza e Brianza.

Il Pd di Monza e Brianza si interroga sulla campagna vaccinale in Brianza e giovedì 1 aprile alle 18 in diretta streaming, sulla pagina Facebook istituzionale, farà il punto con tutti i sindaci brianzoli del centrosinistra, Daniele Nava (Carnate), Massimiliano Chiolo (Verano), Maria Fiorito (Muggiò), Rosalba Colombo (Arcore), Alberto Rossi (Seregno) e Concetta Monguzzi (Lissone). Presenti anche Vincenzo Di Paolo, capogruppo in consiglio provinciale, Gigi Ponti, consigliere regionale e Cherubina Bertola, presidente del Pd di Monza e Brianza.

«Tra errori, ritardi, disagi, facciamo il punto della situazione insieme ai sindaci che in queste settimane hanno lavorato tenacemente per predisporre centri vaccinali di prossimità, per realizzare una campagna capillare, veloce ed efficace – hanno fatto sapere i democratici -. Che fine hanno fatto o faranno questi centri? Quali sono le problematiche da affrontare per giungere a una gestione più efficiente sul territorio?».

