Pd in piazza a Monza per il presidente Mattarella: presidio dopo la protesta dei sindaci della Lega

Un presidio per la Costituzione per la democrazia. L’ha convocato il Partito democratico di Monza e Brianza per martedì 29 maggio alle 18.30 davanti alla prefettura di Monza in via Prina all’indomani della protesta dei sindaci brianzoli della Lega contro il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Lunedì i sindaci avevano annunciato la decisione di togliere dai loro uffici la fotografia del presidente dopo la scelta di opporsi alla nomina di Paolo Savona come ministro. Il Pd l’aveva definito “un gesto grave”.

Sostegno al presidente della Repubblica è stato espresso anche dal movimento delle Donne democratiche per Monza (“Faremo sentire la nostra voce nei luoghi di lavoro, nelle sedi delle associazioni che frequentiamo, coi vicini di casa, i colleghi di lavoro, con gli amici e parenti”).

