Pazienti Covid in salita negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate: sono 288, somministrati quasi 32mila vaccini I dati aggiornati al 19 marzo: a Vimercate salgono anche le terapie intensive che passano da 8 a 12 in sette giorni, da 5 a 6 a Desio. Complessivamente nell’Asst Brianza in sette giorni i ricoveri sono aumentati del 20%.

Sono ancora in ascesa i pazienti ricoverati per Covid negli ospedali dell’Asst Brianza, ma ripartono anche le vaccinazioni col siero di AstraZeneca. Gli ultimi dati forniti venerdì 19 marzo parlano di 288 degenti per Coronavirus negli ospedali di Vimercate, Carate e Desio rispetto ai 240 di una settimana fa.

La crescita più rilevante è sempre nel nosocomio vimercatese con 169 ricoverati rispetto ai 141 di venerdì 12 marzo. Salgono anche le terapie intensive che passano da 8 a 12 in sette giorni e anche i degenti con caschetto Cpap crescono da 34 a 38 unità nell’ospedale di via Santi Cosma e Damiano.

Nell’ospedale di Desio invece i ricoveri per Coronavirus crescono da 67 (della scorsa settimana) a 74 di cui 6 in terapia intensiva (rispetto ai 5 di sette giorni prima). Scendono invece i degenti col caschetto Cpap da 14 a 13 nell’ospedale di via Mazzini a Desio. In salita anche i malati di Covid nella struttura sanitaria di Carate dove sono 45 i degenti rispetto ai 32 di venerdì 12 marzo con un paziente con il caschetto Cpap.

Per gli amanti delle statistiche i ricoveri complessivamente nell’Asst Brianza sono aumentati del 20%. Nello specifico a Vimercate la crescita è stata del + 19,8% , a Desio del +10,4%, a Carate +40,6%. A fronte di tutti questi numeri negativi ci sono quelli positivi dei vaccini che sono ripresi sempre venerdì pomeriggio 19 marzo con 520 somministrazioni del siero di AstraZeneca al giorno sui tre punti vaccinali di cui 200 inoculati all’ospedale di Vimercate.

Dall’avvio della campagna ad oggi, sono quasi 32.000 i vaccini somministrati da Asst Brianza. Di essi 7.184 destinati ai soggetti over 80 (951 già alla seconda dose): 1.147 i vaccini somministrati a Carate (con 214 già richiamati per la seconda dose); 2.621 a Vimercate (con 435 richiami); 2.465 a Desio (con 302 seconde dosi già somministrate). Nel complesso, 7853 quelli inoculati presso il punto vaccinale di Carate; 12.620 a Vimercate; 11.318 a Desio. Sarà comunque una corsa contro il tempo per l’Asst Brianza che deve recuperare le dosi di AstraZeneca non inoculate da lunedì pomeriggio fino a venerdì mattina compreso che sono poco più di un migliaio tra tutti e tre i nosocomi. In Lombardia la sospensione temporanea da parte di Aifa del siero dell’azienda farmaceutica anglo-svedese ha fatto sì che venissero rinviate circa 33.500 vaccinazioni.

