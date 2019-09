Paura in Valassina: scontro fra due auto, a bordo anche due bambini di 12 e 3 anni Scontro fra due auto a Carate sulla Valassina: intorno alle 18.30 la collisione che ha provocato il ribaltamento di una Volvo. Sulla Opel coinvolta nell’incidente anche due bambini di 12 e 3 anni.

Paura sulla Valassina alle 18.30 per un incidente tra due auto che ha coinvolto anche due bambini di 12 e 3 anni. Lo sconto è accaduto sulla strada statale 36 all’altezza di Carate Brianza, in direzione di Milano e con il traffico di rientro da laghi. Una Volvo ha impattato con una Opel, forse per un cambio di corsia improvviso (ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale di Seregno), finendo per ribaltarsi al centro delle corsie. Sulla Volvo viaggiava un uomo, sulla Opel una famiglia composta da marito, moglie e i due bambini.

I primi ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti e un gruppo di motociclisti che ha assistito all’incidente: sul posto l’ambulanza di Seregno Soccorso, i vigili del fuoco di Carate (che ha avuto difficoltà ad arrivare a causa del traffico) e inizialmente cinque auto della polizia stradale accorse per il timore di una situazione più grave.

Tre pattuglie sono rimaste, inclusa l’auto con il comandante della stradale Gabriele Fersini che ha coordinato le operazioni. Chiuse la corsia di emergenza e le due più lente, il traffico è stato lasciato defluire sulla terza. Inevitabili le lunghe code fino a Briosco e le ripercussioni anche sulla viabilità locale ordinaria.

I soccorritori fortunatamente non hanno trasportato nessuna delle cinque persone coinvolte nell’incidente. La polizia stradale ha comunque sottoposto entrambi i conducenti all’alcol-test.

