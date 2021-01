Paura a Brugherio: petardo inesploso ferisce ragazzino, non è grave Paura per un dodicenne nel pomeriggio di domenica a Brugherio a causa di un petardo inesploso. Trasportato in ospedale a Monza, non ha riportato danni permanenti.

Paura per un dodicenne nel pomeriggio di domenica a Brugherio a causa di un petardo inesploso. È successo a San Damiano, in piazza Virgo Videlis. Qui intorno alle 15.30 il ragazzo ha raccolto un petardo rimasto a terra che è scoppiato all’improvviso colpendolo alla mano. Ambulanza e automedica sono state allertate in codice rosso, sul posto anche i carabinieri della stazione locale.

Dopo le prime cure, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza non in pericolo di vita e senza alcun danno permanente all’arto (mano integra e nessuna amputazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA