Pattinaggio, doppio titolo europeo Astro: bis di ori con il Monza Precision team

Doppio titolo europeo per Astro Roller Skating che al Campionato continentale di Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato conclusosi ieri Lleida, in Spagna, ha visto salire sul gradino più alto del podio le sue squadre del Monza Precision Team senior e junior, già detentrici del titolo italiano. Un risultato che ripaga gli sforzi e i sacrifici affrontati dalle atlete e da tutta la società durante i mesi più bui della pandemia. “Abbiamo portato in alto il nome della città di Monza-afferma soddisfatta la presidente Luisa Biella- In un periodo così difficile per la situazione pandemica è particolarmente importante per tutti noi, ma soprattutto per le nostre atlete, raggiungere un risultato così prestigioso. La giuria internazionale ha premiato l’elevata qualità tecnica dei nostri allenatori e dei nostri atleti”. Le ragazze monzesi, nelle rispettive gare, hanno dovuto vedersela con avversarie italiane. Il Monza Precision Team senior con il suo brano “The ship of dream” ispirato al Titanic ha staccato di ben cinque lunghezze (59,20 a 54,20) le ragazze venete del Sincrolimpic che hanno presentato una coreografia sulle note di “Survivor”. Podio tutto tricolore tra le juniores con le monzesi che pattinando ispirate dalla musica di “Circle of life” tratto dal musical The Lion King hanno stravinto sullo Junior Albinea (45,86 contro 32,53). Terze le pattinatrici bolognesi del Progresso Fontana con 29,57. Il duplice traguardo è arrivato nell’anno in cui la società monzese compie mezzo secolo di vita. Era il 1971 quando suor Gabriella Pirovano dell’Oratorio San Rocco di Monza costituiva un gruppo di pattinaggio artistico con scopi ricreativo-educativi. Quei valori non sono mai venuti meno anche se Astro Roller Skating ha fatto passi da gigante in ambito agonistico. “In Spagna- conclude la presidente- abbiamo mostrato al mondo l’eccellenza e la bellezza di una disciplina sportiva. Grazie ai nostri allenatori, ai dirigenti e a tutti i meravigliosi genitori che ci hanno accolto all’arrivo a Monza in modo veramente caloroso”.

