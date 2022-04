Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pasqua in musica al Centro Verga di Monza: la festa con Achille Lauro, Annalisa e Baby K Tre idoli della musica in visita al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Achille Lauro, Annalisa e Baby K hanno portato la loro simpatia e i loro auguri pasquali ai piccoli degenti della struttura lasciandosi coinvolgere in selfie e video pubblicati poi sui social.

Tre idoli della musica in visita al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Achille Lauro, Annalisa e Baby K hanno portato la loro simpatia e i loro auguri pasquali ai piccoli degenti della struttura. I primi ad arrivare, la scorsa settimana, sono stati l’estroso cantautore romano (ma veronese di nascita) e la cantautrice originaria di Savona. Per Lauro si è trattato di un gradito ritorno al Verga dopo la sua precedente visita nel periodo natalizio. I due cantanti, oltre ad essersi prestati per gli immancabili selfie mostrando tanta dolcezza e sensibilità, si sono esibiti insieme ad alcuni ragazzi, a un’infermiera e al musicoterapeuta della struttura che li ha accompagnati al violino. L’atmosfera distesa e spensierata ha regalato gioia, energia positiva e sorrisi a tutti.

Mercoledì è stata la volta di Baby K che, oltre ad offrire a ogni piccolo paziente le uova di Pasqua del Comitato, ha portato il suo buonumore, la sua spontaneità e il suo glamour. Anche l’interprete di tanti successi pop rap ha fatto cantare allegramente tutto il reparto e ha autografato magliette, diari e strumenti musicali.

