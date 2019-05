Partita la grande festa: sfilata a Milano per gli alpini di Monza Partita la grande festa milanese degli Alpini che ricordano la loro fondazione 100 anni fa. L’Ana di Monza, invece, compie 90 anni

Sono cinquecentomila le persone attese a Milano per la 92esima edizione dell’adunata nazionale degli alpini: appuntamento fino a domenica per la manifestazione che si svolgerà nel centenario della fondazione dell’Ana, che proprio nel capoluogo lombardo nacque nel 1919 alla fine della prima guerra mondiale. Evento clou del weekend la sfilata del 12 maggio a cui prenderanno parte, secondo le stime, circa 80mila penne nere. Ammassamento a partire dalle 8 in Porta Venezia: il corteo sfilerà lungo corso Venezia e piazza San Babila per dirigersi in corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo e via Dante: scioglimento previsto in largo Cairoli e Foro Buonaparte.

Venerdì, intanto, anche gli alpini monzesi e brianzoli hanno cominciato a convergere su Milano. Eccoli mentre sfilano nella metropoli, fino alla scala. Al Parco Sempione la cittadella allestita per l’occasione.

