Parco Pane al lavoro per il nuovo archivio fotografico: «Serve il supporto di tutti» Il Parco Agricolo Nord Est intende costruire un archivio fotografico e lancia un a chiamata a partecipare. L’invito è rivolto a chiunque frequenti il Parco Pane di Cavenago e lo abbia fotografato nei suoi aspetti più caratteristici.

Il parco Pane è al lavoro per costituire un archivio fotografico delle sue bellezze e per farlo chiede il supporto dei fruitori. Nei giorni scorsi il Parco Agricolo Nord Est ha infatti lanciato l’iniziativa attraverso i propri canali social: ”L’amministrazione del parco ha intenzione di costituire un archivio fotografico per illustrare le caratteristiche peculiari del territorio - si legge - quindi non perdere l’occasione di essere utile, fornendo il tuo supporto al Parco!”.

Diversi i temi che dovranno ritrarre gli scatti richiesti: paesaggi e cascine; il parco nelle diverse stagioni e negli anni; mammiferi, uccelli, afibi, rettili e altri animali; piante, fiori e funghi.

Chiunque voglia dare il proprio contributo può farlo inviando massimo 3 foto digitali di alta qualità (formato jpg di con una dimensione di massimo 10 mb l’una).

Le fotografie vanno inviate a [email protected] entro il 15 giugno 2021 indicando nella mail: nome e cognome, recapito telefonico, tema dello scatto. Le fotografie che saranno inviate entreranno a far parte dell’archivio fotografico del Parco Agricolo Nord Est potranno essere pubblicate sul sito web, garantendo la citazione del nome dell’autore che ne conserva la proprietà, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini al Parco che può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, mostre, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, purché non a fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle fotografie.

