Run for Life Monza foto di gruppo per Il Veliero

Parco di Monza: tutto esaurito per la Run for Life 2022, il video-ringraziamento del Veliero La “Run For Life together is better”, alla sesta edizione e andata in scena domenica nel Parco di Monza, si è chiusa con un tutto esaurito: 2.500 gli iscritti alle distanze competitive e non competitive previste. Il ringraziamento dell’associazione Il Veliero, cui quest’anno andrà parte del ricavato delle iscrizioni.

Un grande successo per gli organizzatori, una festa per l’associazione Il Veliero cui andrà parte del ricavato. La “Run For Life together is better”, alla sesta edizione e andata in scena domenica nel Parco di Monza, si è chiusa con un tutto esaurito: 2.500 gli iscritti alle distanze competitive e non competitive previste.

“Il primo sold out della Run For Life è stato epico - è stato il commento dopo l’evento organizzao da Socialtime onlus per promuovere attraverso lo sport la non violenza e la parità di genere- Un’edizione all’insegna della solidarietà, della voglia di normalità e delle novità”.

Lo scopo benefico dell’edizione 2022 è andato a sostegno dell’associazione Il Veliero di Monza che promuove attività teatrali per ragazzi con disabilità fisica e cognitiva soprattutto con il Festival Lì Sei Vero in programma a giugno.

“Una giornata bellissima di sport con tanti sorrisi e volti felici.Grazie agli organizzatori di Run For Life 2022, a tutti coloro che hanno partecipato, a Beatrice Di Virgilio, all’amministrazione Comunale del Comune di Monza che ha suggerito il Veliero come beneficiario, a tutti coloro che hanno reso speciale questa giornata” è il ringraziamento che accompagna il video pubblicato sui social.

