Parco di Monza, tre uscite notturne alla scoperta dei rapaci Tre uscite in compagnia di esperti del settore per venerdì 25 marzo, 1 e 8 aprile per andare alla scoperta dei rapaci notturni. Organizzano Events e il Comitato Parco di Monza.

Da sempre i rapaci notturni affascinano l’uomo. Storie, fiabe, leggende li vedono protagonisti con un alone di mistero. I naturalisti li studiano con passione per scoprire le loro caratteristiche. E nel parco di Monza sono ben rappresentati. Soprattutto le popolazioni di civetta e di allocco che raggiungono numeri da primato.

Allora perché non andarle a conoscere, respirando anche l’atmosfera del grande polmone verde dopo il tramonto? Events in collaborazione con il Comitato Parco di Monza organizza tre uscite in compagnia di esperti del settore per venerdì 25 marzo, 1 e 8 aprile.

Il ritrovo è alle 19.30 il primo venerdì e alle 20 nei due successivi (quando sarà in vigore l’ora legale) dato che nelle ore che seguono l’arrivo dell’oscurità i rapaci notturni si attivano e fanno sentire i loro richiami. L’appuntamento è davanti alla Porta di Monza del parco. Per iscrizioni e informazioni [email protected] oppure 3312816223. È richiesto un contributo di 5 euro.

