Parcheggi gratuiti a Lissone per le cresime con l’arcivescovo: ci vuole il pass

Una giornata di parcheggi gratuiti a Lissone per permettere la celebrazione delle cresime senza pensieri e senza ansie. Lo hanno deciso per sabato 17 novembre l’amministrazione comunale e la polizia locale per tutti i parcheggi in piazza Giovanni XXIII, piazza Giulio Fumagalli e via don Minzoni. In programma la messa con amministrazione della cresima da parte dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

La sosta negli stalli, per le celebrazioni delle 10.30 e delle 15 nella Chiesa prepositurale, sarà consentita esclusivamente ai parenti dei cresimandi in possesso di pass valido: il pass dovrà essere esposto sul parabrezza dell’auto in sosta e potrà essere richiesto dagli agenti di Polizia locale in servizio.

Per favorire l’accesso alla funzione, a partire dalle 8.30 sarà vietato l’accesso a piazza Giovanni XXIII da via San Carlo.

