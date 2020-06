Panzeri (Atala): «È cambiata la mentalità, il boom di vendite di biciclette durerà nel tempo» Il Ceo della grande azienda del settore e responsabile dello storico punto vendita di Macherio fa il punto: «Anche grazie agli incentivi del governo, rispetto a maggio 2019 la percentuale di vendite è salita del 220% »

«Registriamo una richiesta molto importante, nettamente più alta rispetto ad una normale stagionalità. Rispetto a maggio 2019 la percentuale è + 220%. La necessità di limitare gli spostamenti coi mezzi pubblici e gli incentivi del governo hanno fatto da traino, ma già prima del lockdown il mercato era molto attivo». Massimo Panzeri, Ceo di Atala e responsabile dello storico punto vendita di biciclette a Macherio (“aperto da mio nonno nel 1920”), testimonia il boom di vendite registrato a maggio.

«Stiamo registrando numeri doppi se non altro rispetto alla normalità stagionale - ribadisce - e io credo che il mercato non sarà così solo temporaneamente. Non ci troveremo di fronte a 4 o 5 mesi di euforia, sono convinto che l’incremento di richieste ci sarà anche dopo, tanto che mi viene da dire che il gap con i Paesi europei (Germania e Olanda in primis) sia destinato a ridursi. Assistiamo ad un incremento reale dell’uso della bicicletta. L’innalzamento del livello di acquisti è molto netto».

Tra le maggiori richieste, svetta la bicicletta a pedalata assistita, seguita da mountain bike, bici da corsa e trekking. «La pedalata assistita è molto legata all’utilizzo, ciò spiega l’uso per motivi di lavoro- spiega Panzeri- la bici è l’alternativa ad auto e mezzi pubblici. In questa fase registriamo dei picchi di richieste sull’onda degli incentivi del governo e del post lockdown. Aprile è stato negativo, ma non ci aspettavamo di recuperare tutto così in fretta. Se aumenta il mercato è un bene, ma di pari passo devono aumentare le piste ciclabili per rispondere alle esigenze di sicurezza. Andare in bici - aggiunge- fa bene alla salute, riduce il traffico, l’inquinamento. I costi di assistenza e manutenzione sono minimi. Altro punto sono i parcheggi dedicati, che servono per aumentare il decoro urbano e prevenire i furti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA