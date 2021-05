Palazzetto e spazio per la polizia locale, due opere pubbliche concluse a Triuggio Si sono concluse due importanti opere pubbliche a Triuggio: la riqualificazione delle facciate del palazzetto sportivo annesso alla scuola media Casati e il recupero del piano primo dell’edificio che ospita la polizia locale in via 11 settembre 2001.

Si sono concluse due importanti opere pubbliche a Triuggio: la riqualificazione delle facciate del palazzetto sportivo annesso al plesso scolastico della scuola media Casati (100mila euro) e il recupero del piano primo dell’edificio che ospita la polizia locale in via 11 settembre 2001 (80mila euro).

Al palazzetto di via Kennedy, il miglioramento delle prestazioni energetiche è stato garantito dalla realizzazione del rivestimento a “cappotto”. I lavori hanno comportato la posa di pannelli in polistirene espanso, con successiva protezione e decorazione delle superfici.

Nella palazzina che ospita la polizia locale, invece, è stata recuperata un’ampia sala rettangolare, dotata di servizi igienici. È stata realizzata una scala di sicurezza ed è stato installato un ascensore per l’accesso al primo piano anche di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

I due interventi rientrano nel pacchetto definito dal Comune per l’investimento di 350mila euro messi a disposizione da Regione Lombardia a sostegno della ripresa economica post Covid. Circa gli 80mila euro per il piano superiore della palazzina in via 11 settembre 2001, 40mila euro sono stati finanziati con risorse dell’ente e 40mila in forza di opere a scomputo.

