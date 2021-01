Paderno Dugnano, operativo il punto tamponi drive-through tra San Carlo e ArcelorMittal È operativo dalle 8 di lunedì 4 gennaio i punto tamponi drive-through che Paderno Dugnano ha allestito nel parcheggio tra Clinica San Carlo e ArcelorMittal. «Ci siamo immediatamente resi disponibili per rispondere all’esigenza del sindaco Ezio Casati», dice l’ad dell’azienda.

Lunedì 4 gennaio 2021, ore 8. Anche la città di Paderno Dugnano, una delle più colpite dal contagio nella prima ondata dell’emergenza coronavirus, ha inaugurato il suo centro tamponi drive-through, nel parcheggio di via Pasubio, tra la Clinica San Carlo e l’ingresso della sede padernese della ArcelorMittal, ex Ilva. Sotto l’occhio attento degli operatori della Croce Rossa e del Gor Protezione Civile, all’interno della tensostruttura montata per l’occasione, si sono avvicendate 12 persone, tutte sottoposte a tampone gratuito dopo essersi iscritte sul portale dell’Ats di zona. La struttura sarà operativa, sempre previa prenotazione, tutti i giorni dalle 8 alle 12.

PADERNO - HUB TAMPONI ore 8 INAUGURATO IL CENTRO TAMPONI DI PADERNO

(Foto by Pier Mastantuono)

L’accesso e l’utilizzo del servizio sono consentiti a tutti i cittadini, anche non residenti a Paderno Dugnano. L’hub tamponi di via Pasubio si va ad aggiungere a quelli già operativi in zona da prima di Natale, a Bollate e a Cinisello Balsamo. Il progetto si avvale della collaborazione della sede locale della ex Ilva, che ha messo a disposizione il parcheggio per ospitare la struttura di accoglienza.

Soddisfatto il commento di Lucia Morselli, ad di ArcelorMittal Italia: «L’accordo di comodato gratuito per l’utilizzo del parcheggio di fronte al nostro stabilimento, raggiunto con il Comune di Paderno Dugnano, è per noi motivo di grande soddisfazione. Ci siamo immediatamente resi disponibili per rispondere all’esigenza del sindaco Ezio Casati, di avere uno spazio appropriato e logisticamente adeguato dove poter realizzare un hub per effettuare tamponi molecolari. In una situazione emergenziale critica, come quella che stiamo vivendo a causa dell’epidemia, è importante “lavorare insieme” e, per quanto possibile, mettersi a disposizione delle proprie comunità. Non esistono aziende di successo che non abbiano un rapporto positivo e collaborativo con il territorio in cui operano: la nostra apertura e disponibilità vuole proprio sottolineare il forte legame che c’è tra il nostro stabilimento e la città di Paderno Dugnano».

