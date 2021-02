Paderno Dugnano: incendio nel locale cantine, evacuazione in piazzetta Tobagi Le case della cooperativa nel centro di Paderno Dugnano, in piazzetta Tobagi, sono state evacuate mercoledì sera per un incendio scoppiato in un locale cantine. Nessun ferito, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Le case della cooperativa di piazzetta Tobagi, in pieno centro di Paderno Dugnano sono state evacuate nella sera di mercoledì per un incendio scaturito dal locale cantine. Attorno alle 18.50 sono stati i residenti di questa zona alle spalle del municipio a dare l’allarme, per il fitto fumo che proveniva dal seminterrato fino ad invadere completamente la strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente diversi mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri della locale Tenenza.

Dopo avere isolato l’area sia da via Madonna che da viale della Repubblica, i pompieri hanno raggiunto le cantine accertando che era nato un incendio, riconducibile a un corto circuito della centralina elettrica condominiale. Gli appartamenti sono stati evacuati anche per la vicinanza al luogo dell’incendio delle condotte del gas. L’intero seminterrato è stato messo in sicurezza prima di provvedere allo spegnimento delle fiamme. Non ci sono intossicati e le operazioni di spegnimento e messa in tutela dei locali sono proseguite per diverse ore.

PADERNO - INCENDIO PIAZZETTA TOBAGI

(Foto by Pier Mastantuono)

