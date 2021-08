Paderno Dugnano, il ricordo di Gino Strada dell’associazione “La Meridiana”. Video: le parole profetiche sull’Afghanistan L’incontro in occasione di una manifestazione al Castello Sforzesco. Ecco il video di un’intervista del fondatore di Emergency nel 2018 in cui parlava della situazione in Afghanistan, oggi tornata drammaticamente d’attualità

All’indomani della scomparsa di Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency nel 1994, sono tanti i ricordi che ne fanno le associazioni del territorio tra la Brianza e il nord milanese. Tra queste c’è l’associazione La Meridiana, storico sodalizio culturale e ambientalista di Paderno Dugnano, che nei decenni non ha mai avuto il piacere di portare Strada in città per una delle tantissime serate che faceva in Lombardia.

Ma ebbe occasione di intrattenersi con Strada il 20 maggio 2017 in una storica manifestazione a Milano. Sullo sfondo del Castello Sforzesco, dove i gruppi partecipanti si radunarono, Arnaldo Montini e gli altri de la Meridiana scattarono alcune foto con il fondatore di Emergency.

