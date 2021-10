Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

PADERNO - IL PONTE DI VIA CESARE BATTISTI chiuso al traffico (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano: entro fine anno la soluzione per il ponte di via Battisti, 1 milione per intervento di consolidamento - VIDEO La commissione consiliare congiunta di martedì sera è servita a fare chiarezza sulle intenzioni dell’amministrazione comunale di Paderno Dugnano per il ponte di via Battisti, chiuso da maggio.

Un milione e 250mila euro di investimento per demolire parzialmente il ponte di via Camposanto-Battisti di Paderno Dugnano e ricostruirlo per consolidare definitivamente la struttura, nata male nel 2001 e che ancora oggi dà problemi di deterioramento progressivo e inarrestabile. La commissione consiliare congiunta di martedì sera è servita a fare chiarezza sulle intenzioni dell’amministrazione comunale di Paderno, che ha intenzione di intervenire e riaprire al più presto il ponte sul Seveso e sulla ferrovia, chiuso da maggio. Entro dicembre dovrà essere pronto il progetto poi tutte le procedure che condurranno alla esecuzione lavori.

La relazione dell’ingegner Angelo Novara da Seregno, che si sta occupando dell’emergenza e che già se ne era occupato nel 2016, parla di una struttura fortemente ammalorata causa “carbonatazione”, mentre uno dei piloni è dilavato e intaccato in profondità dalle acque del torrente e a rischio degrado progressivo e inarrestabile. Insomma, se questa volta non si interviene in maniera radicale e decisiva il ponte è destinato ad avere ulteriori, improvvisi cedimenti.

