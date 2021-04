Paderno Dugnano, ciclista precipita nel canale Villoresi vuoto: vigili del fuoco per il recupero A Paderno Dugnano un ciclista trentenne che pedalava sulla pista ciclabile in via Nino Bixio è precipitato nel canale Villoresi vuoto. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Desio per il recupero.

Intervento dei mezzi di soccorso in forze sabato nel tardo pomeriggio a Paderno Dugnano per un ciclista trentenne precipitato nel canale Villoresi, che in questo periodo è senza acqua. L’uomo è caduto da una altezza di cinque-sei metri sul cemento all’altezza di via Nino Bixio sulla rete della pista ciclabile. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso e sul posto, insieme ai carabinieri, si sono portati anche squadre dei vigili del fuoco da Desio con l’autopompa e il mezzo di elevazione Atrid per permettere ai sanitari di superare un dislivello e caricare il ferito sull’ambulanza.

Una volta recuperato il ciclista è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo.

