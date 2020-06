Paderno Dugnano: arrestato per droga, era ricercato per il tentato omicidio di un carabiniere Due persone seguite e bloccate dalla Polizia di Milano perchè sospettate di detenere droga. Sequestrato oltre un chilo di stupefacenti in parte custodito in un’area di Nova Milanese. Uno dei due aveva investito un carabiniere a un posto di blocco nel maggio scorso a Limido Comasco

Li stavano seguendo per una indagine di droga, ma uno di loro era anche ricercato perchè aveva investito un carabiniere a un posto di blocco a Limido Comasco nel maggio scorso.. Ora però due marocchini di 30 e 25 anni, H.A.Y. e C.B., sono stati arrestati dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana. Al secondo, oltre alla detenzione della sostanza stupefacente (nell’operazione è stato sequestrato più di un chilo di droga) è stata contestata anche l’accusa di resistenza e tentato omicidio.

I due erano seguiti perchè ritenuti responsabili di una fiorente attività di spaccio di cocaina ed eroina nelle zone del comasco e dell’alta Brianza.

I due in un appartamento tra i comuni di Paderno Dugnano e Palazzolo Milanese e utilizzavano due auto. Sono stati individuati mentre recuperavano un involucro da una acca gialla nascosta in un mezzo edile abbandonato in un’area di via La Malfa a Nova Milanese, dove i poliziotti hanno recuperato sei involucri con 8 etti di cocaina e un involucro con 288 grammi di eroina. Gli agenti, seguendo i due sospettati, si sono portati subito in via Bolivia a Paderno Dugnano (MI) per rintracciare i due: dopo aver suonato il campanello qualificandosi come poliziotti, hanno dovuto aspettare 10 minuti prima che la giovane fidanzata italiana di C.B. aprisse la porta. All’interno dell’appartamento non vi era traccia dei due ricercati ma i poliziotti rimasti in strada hanno avvisato i colleghi: C.B. era aggrappato alla ringhiera del balcone del settimo piano con le gambe a penzoloni nel vuoto e H.A.Y. era accovacciato su un altro balcone dietro un armadio.

Dopo averli fatti rientrare in casa e arrestati, i poliziotti del Commissariato Scalo Romana hanno rinvenuto e sequestrato nell’appartamento altri 27 grammi di hashish, 3 agende con nomi e cifre e 450 euro.

