Paderno: 22enne disarcionata dal cavallo sul quale si stava allenando. Ricoverata a Niguarda: è fuori pericolo

È fuori pericolo la cavallerizza agonista di 22 anni che è stata disarcionata dal cavallo sul quale stava facendo allenamento presso il Centro Ippico San Marco di via Erba. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Niguarda è stata tenuta sotto osservazione, e ora i medici di Neurologia escludono danni gravi. L’incidente si è verificato attorno alle 20, quando la ragazza era impegnata nel consueto allenamento presso la struttura ippica di via Erba, nella zona della città al confine tra Cinisello Balsamo e Cusano Milanino. Il cavallo innervositosi per qualche motivo ha fatto un movimento improvviso, causando la caduta da cavallo della giovane fantina.

Nel ruzzolone la giovane ha picchiato violentemente il capo a terra, perdendo i sensi. Per fortuna in quel momento indossava il caschetto di sicurezza, che ha limitato la violenza dell’impatto con il suolo. Immediato l’intervento del personale del San Marco, con l’arrivo sul posto dei carabinieri della Tenenza di via Toscanini e dei sanitari del 118. I militari dell’Arma hanno interrogato i presenti ricostruendo quanto accaduto, nei limiti del possibile. Erano già passate le 22 quando la ragazza è arrivata al pronto soccorso dell’Ospedale di Niguarda dove è stata visitata per essere sottoposta a controlli neurologici approfonditi. In queste ore infine la ferita è stata dichiarata definitivamente fuori pericolo.

