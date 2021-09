Padel Center di Carate Brianza: via alla presentazione delle offerte Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Padel Center Carate”, che sorgerà tra via Donizetti e via Olimpia a Carate Brianza.

Il 25 agosto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Padel Center Carate”, che sorgerà tra via Donizetti e via Olimpia, in un’area ormai dismessa e degradata da diversi anni.

La domanda di partecipazione potrà essere effettuata fino al 28 settembre 2021, mentre l’apertura delle offerte si svolgerà il 30 settembre presso la sede del Comune di Carate. Il valore stimato dell’appalto è di 16 milioni 576 mila euro (Iva esclusa). Quanto all’entità dell’appalto, come precisato nella procedura di gara, “a base d’asta viene indicato il canone complessivo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Carate, per un totale minimo di 168.228,00 euro”.

Ad aggiudicarsi il diritto di compiere il lavoro e di stipulare il relativo contratto sarà l’impresa la cui offerta risulterà maggiormente idonea in termini di requisiti, prezzo e qualità.

Il progetto iniziale, accolto e deliberato dalla giunta Veggian lo scorso luglio, prevede la realizzazione di un impianto avveniristico, che occuperà un’area di quasi 17.000 metri quadrati, per una somma complessiva di circa un miliardo e 800 mila euro.

Nello specifico, in base alla proposta approvata dal sindaco e dagli assessori, l’impianto sportivo “Padel Center Carate” comprenderà sei campi da padel, tre campi da beach volley (pallavolo da spiaggia), un’area spogliatoio e un’area club house con il bar. È prevista, inoltre, la costruzione di una nuova area parcheggio e la realizzazione di un’ampia area verde superiore ai 2mila metri quadrati con libero accesso a tutte le famiglie, in cui saranno installati giochi inclusivi, fruibili anche da bambini con disabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA