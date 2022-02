Ospedali: ricoveri Covid in calo a Vimercate, un paziente in più a Desio, Carate è “free” Nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano sono solo 31 i pazienti positivi al virus costretti a letto all’interno del reparto Tulipano Rosso, ben 10 in meno rispetto a una settimana fa. A Desio i ricoverati sono passati da 16 a 17.

Ricoveri Covid in calo negli ospedali brianzoli. Continua a flettere la curva dei pazienti negli ospedali di Vimercate, Desio e Carate. Nessuno è in terapia intensiva. Nel nosocomio di via Santi Cosma e Damiano, a Vimercate, sono solo 31 i pazienti positivi al virus costretti a letto all’interno del reparto Tulipano Rosso, ben 10 persone in meno rispetto a una settimana fa.

L’ospedale di Desio ha invece avuto un leggerissimo incremento passando da 16 a 17 malati nel giro di sette giorni, invece Carate è nuovamente Covid-free dopo settimane in cui alcuni letti erano occupati da chi aveva contratto il Coronavirus. La quarta ondata del Covid sembra ormai alle spalle e le strutture sanitarie continuano a correre per recuperare tutta quell’attività sanitaria ordinaria che negli ultimi due anni è stata talvolta bloccata o solamente rallentata dalla pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA