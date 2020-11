Ospedali: pazienti Covid per la prima volta in calo a Carate, otto in intensiva a Vimercate I numeri: a Carate due in meno, ora sono 54, ma uno in più (11) è assistito con il casco Cpap. Anche nel nosocomio vimercatese riduzione dei ricoveri legati alla pandemia con un numero totale di pazienti che è sceso da 195 a 183

Numeri finalmente in discesa per i ricoverati Covid-19 all’ospedale di Carate Brianza. Dopo alcune settimane in cui i numeri dei posti occupati nei reparti Covid allestiti al quarto e quinto piano del nosocomio erano in costante ascesa la situazione che si registrava a metà della giornata di ieri mostrano invece una lieve inversione di tendenza. Se lo scorso venerdì erano infatti 56 i pazienti totali ricoverati con Covid ieri, per la prima volta da qualche settimana, si è invece registrato un segno meno davanti al numero delle comparazioni settimanali con un numero di 54.

Di questi 43 necessitano di modalità di assistenza respiratoria come l’ossigeno terapia (in calo rispetto ai 46 di venerdì 20 novembre). Un momento si registra invece tra i pazienti assistiti col casco Cpap che ieri erano 11 mentre la scorsa settimana erano 10. La situazione al pronto soccorso del nel presidio di via Mosè Bianchi è tornata quasi alla completa normalità. Ieri era infatti solo uno il paziente positivo in attesa di ricovero. Una notizia positiva se si pensa che due settimane fa veniva riportata la presenza di 24 pazienti positivi al Covid-19 di cui 20 in attesa di ricovero e la scorsa settimana rispettivamente 15 e 10.

Rientra pian piano anche l’emergenza legata all’assenza di personale dovuto a positività e a quarantena. I numeri rilasciati dall’azienda riportano infatti l’assenza di 40 operatori tra medici, infermieri e personale amministrativo nella struttura di Carate e nei presidi di Seregno, Giussano e altri distretti del territorio. 23 in meno rispetto ai 63 di settimana scorsa.

Stabile il numero di pazienti invece terapia intensiva l’ospedale di Vimercate fermo ancora a 8. Anche il nosocomio vimercatese registra una generale diminuzione dei ricoveri legati alla pandemia con un numero totale di pazienti che è sceso da 195 a 183.

© RIPRODUZIONE RISERVATA