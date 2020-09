Ospedale San Gerardo di Monza, reazioni al via libera all’Irccs: «Passaggio decisivo» LEGGI Il via libera - Le reazioni alla notizia della trasmissione al Ministero dell’istanza per riconoscimento dell’ospedale San Gerardo di Monza in Irccs, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico: «Un passaggio decisivo, premiato il lavoro di squadra».

Sono gli ambiti clinici in cui la medicina di precisione ha trovato negli anni lo sviluppo più significativo quelli che hanno permesso all’ospedale San Gerardo di Monza di diventare un centro di riferimento anche oltre la Lombardia e che riconosco la trasformazione in Irccs, Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico.

Le malattie rare per cui ha ottenuto il riconoscimento come centro di “European reference Center-ERN” (ERN Cranio, malformazioni cranio facciali su base genetica; EuroBioonet, malattie ematologiche rare; Rare-Liver, malattie del fegato; MetabErn, Malattie metaboliche congenite; PaedCan oncologia pediatrica). E poi l’oncologia con particolare riferimento alle patologie emato-oncologiche dell’adulto, i tumori polmonari e i tumori ginecologici.

«Questo momento è molto importante per la nostra azienda e la nostra comunità - dichiara Mario Alparone, direttore generale della ASST Monza - Si tratta, ricordiamolo, dell’inizio ufficiale del percorso di riconoscimento, avviato l’anno scorso, che dovremo ora attuare con il competente Ministero; sono molto confidente che la nostra qualità clinica e della ricerca accumulata negli anni dai nostri professionisti e la forza delle collaborazioni uniche e straordinarie con l’Università Bicocca di Milano con la Fondazione MBBM e la Fondazione Tettamanti saranno determinanti per il successo finale».

Una soddisfazione condivisa . «Come prorettore Unimib per i rapporti con il SSN – aggiunge il professor Erik Sganzerla – esprimo la mia grande soddisfazione nell’apprendere la decisione di Regione Lombardia di inviare a Roma la richiesta di riconoscimento dell’Ospedale San Gerardo, principale partner del Dipartimento di Medicina, come Irccs. L’Irccs. proposto rappresenta infatti una collaborazione virtuosa e fortemente condivisa in tutto il suo percorso tra Azienda Ospedaliera, Università e Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma. Ritengo infine che sia motivo d’orgoglio per il territorio della Brianza che il suo principale Ospedale e il Dipartimento di Medicina possano ottenere il riconoscimento di qualità che si meritano».

«Come Presidente della Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, nominato dal direttore dell’ASST di Monza per conto della Regione Lombardia – spiega il professor Pier Mannuccio Mannucci - sono entusiasta dell’odierna decisione della Giunta, che ha sicuramente il potenziale per aumentare ulteriormente l’eccellenza della Lombardia nel campo della ricerca scientifica traslazionale. Il nuovo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico, che sarà ora valutato dal Ministero della Salute per la decisione esecutiva, ha un enorme potenziale per migliorare l’assistenza medica ai cittadini di Monza, Brianza e intera regione, attraverso il trasferimento e l’applicazione pratica al letto di chi è malato dei risultati ottenuti nei laboratori dalla ricerca scientifica».

«Un passo molto importante, che accogliamo con gioia dopo un lungo percorso decisionale e di condivisione - commenta Luigi Roth, presidente della Fondazione Menotti Tettamanti -. Dimostra ancora una volta che fare sistema, istituzioni, enti pubblici e privati insieme, verso un obiettivo comune, può portare a grandi risultati. È anche un riconoscimento per la qualità della ricerca e del lavoro scientifico che la Fondazione Tettamanti svolge da oltre vent’anni sulle leucemie ed emopatie infantili».

«Accogliamo con soddisfazione ed entusiasmo quanto è stato comunicato da Regione Lombardia che segna un passaggio decisivo per il percorso di riconoscimento e che credo dia all’Ospedale San Gerardo in quanto ospedale di insegnamento, all’Università di Milano Bicocca, alla Scuola di Medicina e Chirurgia e alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma, una prospettiva di valorizzazione integrata e sinergica delle competenze che fanno di questo Ospedale un grande ospedale», sottolinea il prof Andrea Biondi, Direttore scientifico della Fondazione MBBM.

